TFF’den radikal kararlar

Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki sezon Süper Lig ve Birinci Lig'de radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde yabancı kuralıyla ilgili flaş bir açıklama yapmış ve "Önümüzdeki sezon yabancı sınırı kalkacak, kriterler gelecek" ifadelerini kullanmıştı. Federasyonun yeni yabancı kuralı ile belirleyeceği kriterler ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Buna göre; Süper Lig kulüpleri, 2025-26 sezonunda istedikleri kadar yabancı oyuncuyu kadrolarına katabilecek. Ancak yaş sınırı 24 olacak.

BİRİNCİ LİG'DE YABANCI YOK

24 yaşın üzerinde en fazla üç transfer yapılabilecek. Bu oyuncular ise milli takımlarında, bir tam sezon içerisinde, yüzde 75 oranında oynamışlarsa transferler edilebilecek. TFF bu kriterlerle, Süper Lig'i atıl yabancı oyuncu kalabalığından kurtarmayı amaçlıyor. Altyapı fonlarının attırılmasına karar verilirken, çok daha radikal bir karar TFF 1. Lig için alındı. Gelecek sezon 1. Lig'de yabancı futbolcu transferi yapılamayacak. Sözleşmesi devam eden yabancılar dışında yabancı futbolcu oynayamayacak.