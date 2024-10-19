TSYD’ye kayyum şoku

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) dün kayyum şokuyla sarsıldı. İçişleri Bakanlığı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir'i görevden alarak derneğe kayyum atadı. Geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye Spor Yazarları Derneği Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Tongsir, 499 oy alarak tekrar başkan olmuştu. Tongsir'in rakibi İsmail Er ise 196 oyda kalmıştı. Yaz döneminde TSYD üyesi bir gazetecinin eşinin derneğin İstanbul Levent'teki tesisinin yüzme havuzuna başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmadığı iddiası üzerine İstanbul Valiliği soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Ayrıca TSYD'nin Mayıs ayında yapılan kongresinde Anadolu'dan oy kullanmak için İstanbul'a gelen üyelerin usulsüz şekilde davet edildiği iddiaları da soruşturma konusu olmuştu.

"SEÇİMLE GELDİK, SEÇİMLE GİDERİZ"

Tongsir karar sonrası, "Anadolu'dan gelen gazeteci arkadaşların usulsüz bir şekilde Genel Kurul'a davet edildiği ve seçimi böyle kazandığım iddia edilmektedir. Hiçbir üyemiz satın alınamaz, oyunu peşkeş çektirmez. Biz seçimle geldik, seçimle gideriz. Sevgi ve saygılarımla" açıklamasında bulundu.