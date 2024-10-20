Bodrum’un yenileri siftah yapamadı

Milli ara dönüşünde yarın Çaykur Rizespor'la evinde karşılaşacak Bodrum FK'nin 2 yeni transferi Taylan Antalyalı ve Gökhan Akkan, Süper Lig'de bu sezon 20 yaş üstünde yapılan yeni transferler içinde süre almayan 5 oyuncudan 2'si oldu. Galatasaray'dan kiralanan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ve Çaykur Rizespor'dan transfer edilen kaleci Gökhan Akkan, henüz yeşilbeyazlı formayı giyemeyerek bu listeye girdi. Eyüpspor'un yaz döneminde transfer ettiği deneyimli kanat oyuncusu Emre Mor, Konyaspor'un Sırbistan Ligi takımlarından Backa Topola'dan renklerine bağladığı stoper Josip Calusic ve Trabzonspor'un Ukraynalı savunmacısı Arseni Batagov da yeni takımıyla siftah yapamayan oyunculardan oldu. Ege ekibinin diğer yeni transferleri Arnavut Ajeti, Seferi, Rumen Puşcaş, Bulgar Dimitrov, Angolalı Fredy ve Fransız Herelle Muğla temsilcisinin değişilmez oyuncuları olmayı başardı. Öte yandan VAR kontrolleri sonucu en çok puan toplayan takımlar açıklandı. Beşiktaş artı 6 puanla bu listede ilk sırada yer alırken, Bodrum FK artı 3 puanla ikinci basamakta yer aldı.