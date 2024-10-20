Derbi Petkim’in

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki Ege derbisinde Aliağa Petkimspor, deplasmanda Manisa Basket'i 74-67 yendi. Bu sonuçla İzmir ekibi geçen haftaki Mersinspor mağlubiyetini unuttururken, Manisa Basket ise üst üste üçüncü yenilgisini aldı ve henüz galibiyetle tanışamadı. Müsabakaya kırmızı-siyahlılar iyi başladı. Pota altından bulduğu sayılarla etkili olurken, ilk periyotu 17-6 önde bitirdi. İkinci çeyrekte toparlanan konuk ekibin son saniye basketiyle devreye 28-28 eşitlikle gidildi. Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Aliağa ekibi, son bölüme 50-46'lık avantajla girdi. Dördüncü periyotta iyi oyununu sürdüren Aliağa Petkimspor parkeden 74-67 galip ayrıldı ve ikinci galibiyetini elde etti.