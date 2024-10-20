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Derbi Petkim’in

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasındaki Ege derbisinde Aliağa Petkim, deplasmanda Manisa Basket’i mağlup eti

CÜNEYT HASÇELİK
Derbi Petkim’in
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki Ege derbisinde Aliağa Petkimspor, deplasmanda Manisa Basket'i 74-67 yendi. Bu sonuçla İzmir ekibi geçen haftaki Mersinspor mağlubiyetini unuttururken, Manisa Basket ise üst üste üçüncü yenilgisini aldı ve henüz galibiyetle tanışamadı. Müsabakaya kırmızı-siyahlılar iyi başladı. Pota altından bulduğu sayılarla etkili olurken, ilk periyotu 17-6 önde bitirdi. İkinci çeyrekte toparlanan konuk ekibin son saniye basketiyle devreye 28-28 eşitlikle gidildi. Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Aliağa ekibi, son bölüme 50-46'lık avantajla girdi. Dördüncü periyotta iyi oyununu sürdüren Aliağa Petkimspor parkeden 74-67 galip ayrıldı ve ikinci galibiyetini elde etti.
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