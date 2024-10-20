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Gol düellosunda kazanan yok

Nazillispor, Ankara Demirspor karşısında son saniyede yediği golle puana razı oldu.

ÜMİT ÖZMEN
Gol düellosunda kazanan yok
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçından 4 puan çıkararak çıkışa geçen Nazillispor nefes kesen maçta sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'la son saniyede yediği golle 4-4 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar mücadeleye istediği gibi başlayamadı. Naz-Naz, 14. dakikada Okan'ın golüne engel olamadı: 0-1. 21. dakikada Nazilli Oğuzhan Akgün'ün golüyle skora denge getirdi: 1-1. 29. dakikada Güney Başkent ekibini tekrar öne geçirirken ilk yarının skorunu belirledi: 1-2. 57. dakikada Ankara ekibi Kadir'le farkı ikiye çıkardı: 1-3. Pes etmeyen Naz-Naz, 66 ve 82. dakikalarda Miraç Furkan, 69. dakikada ise Zahit'in golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza atsa da skoru koruyamadı. Nazillispor 90+5'te Mustafa'nın penaltı golüyle sahadan 4-4'lük eşitlikle ayrıldı.
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