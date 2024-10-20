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Karşıyaka Mersin karşısında

HABER MERKEZİ
Karşıyaka Mersin karşısında
Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk iki haftasını 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Karşıyaka ligin yeni ekiplerinden Mersin Spor'la evinde karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Sanit-Quentin'i yine evinde mağlup eden yeşil-kırmızılılarda ayak bileğindeki sakatlığı süren McDermott forma giyemeyecek. Ligdeki ilk yılını geçiren Mersin Spor, ilk iki haftada Merkezefendi Belediyesi Basket'i deplasmanda, Aliağa Petkimspor'u ise iç sahada yenmeyi başarmıştı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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