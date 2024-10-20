Karşıyaka Mersin karşısında

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk iki haftasını 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Karşıyaka ligin yeni ekiplerinden Mersin Spor'la evinde karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Sanit-Quentin'i yine evinde mağlup eden yeşil-kırmızılılarda ayak bileğindeki sakatlığı süren McDermott forma giyemeyecek. Ligdeki ilk yılını geçiren Mersin Spor, ilk iki haftada Merkezefendi Belediyesi Basket'i deplasmanda, Aliağa Petkimspor'u ise iç sahada yenmeyi başarmıştı.