Manisa FK seri peşinde

Trendyol 1. Lig'de 8 hafta sonunda topladığı 14 puanla zirvenin ortaklarından olan Manisa FK, bugün Iğdır deplasmanında galibiyet arayacak. Milli ara öncesi sahasında Gençlerbirliği'ni tek golle geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, önündeki periyotta puan kaybı yaşamadan seri galibiyetlerle liderlik koltuğunu ele geçirmeye çalışacak. Iğdır Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Karşılaşmada Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Hasan Erdoğan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Berkay Erdemir olacak.

DIŞARIDA 2 GALİBİYET 2 YENİLGİ

Ege temsilcisi 5. haftadaki Kocaeli, 6. haftadaki Yeni Malatya galibiyetleri dışında inişli çıkışlı bir grafik çizerken evinde 8, deplasmanda ise 6 puan toplayabildi. Sezona deplasmandaki 3-2'lik İstanbulspor yenilgisiyle başlayan ekip Karagümrük deplasmanından 2-0, Kocaelispor deplasmanından ise 2-1'lik galibiyetlerle ayrılmıştı. Manisa FK, son deplasmanında ise Boluspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Böylelikle Ege ekibi çıktığı 4 deplasmandan 2 galibiyet, 2 yenilgi ile ayrıldı.

ÇAVUŞ: ZOR BİR MAÇ OLACAK

Manisa FK'nIn Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş Iğdır'da zor bir maça çıkacaklarını söyledi. Çavuş, "Milli arayı iyi değerlendirdik. Şu an 14 puanla Play-off potasındayız. Rakibimiz de üst sıraları hedefliyor. İstediğimiz skoru almak için sahada olacağız" dedi.