Trabzonspor son nefeste

BU sezon aldığı beraberliklerle dikkat çeken Trabzonspor dün Başakşehir'i uzatma anlarında bulduğu golle mağlup etti ve nefes aldı: 1-0. 28. dakikada sol çaprazda topla buluşan Malheiro'nun sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 40. dakikada Muhammed Cham'ın ceza sahası içine ortasında Lundstram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti. 62. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yakın mesafeden Piatek'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti. 90+1. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Visca'nın vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'in müdahale etmeye çalıştığı top filelerle buluştu: 1-0. Maç 1-0 sona erdi.