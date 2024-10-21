Aliağa Futbol kendine geldi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste Viranşehir Belediyespor ve Pazarspor'la berabere kalan Aliağa Futbol, yeni teknik patronu Mesut Toros yönetimindeki ilk galibiyetini evinde Karabük İdmanyurdu'nu 4-0 gibi farklı skorla yenerek alıp zirve yarışında iddialı konuma geldi. Takımıyla çıktığı ikinci maçtan farklı galibiyetle ayrılan teknik direktör Mesut Toros, oyuncularını kutlayarak, "Sahada gösterilen mücadele, takım ruhu ve azim bizleri hak ettiğimiz sonuca ulaştırdı. Her oyuncumuzun performansı ve katkısı maçı kazanmamızda önemli rol oynadı. Bu galibiyet yalnız puan tablosuna değil, camiamıza da moral ve motivasyon olarak yansıyacaktır. Önümüzdeki maçlarda aynı inanç ve kararlılıkla yola devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.