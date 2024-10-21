Bornova 1877 3 puanı unuttu

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta son iki maçında 1 puan alabilen şampiyon adayı Bornova 1877, toparlanmak adına çıktığı deplasman maçında Tokat Belediye Plevnespor'a mağlup oldu: . Bu sonuçla galibiyet hasretini üç maça çıkaran yeşil-beyazlılar, şampiyonluk yarışında geride kaldı. Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 19. dakikada Muhammed Yavaş'ın attığı golle öne geçti: 1-0. İlk yarıda başka gol olmadı ve 1-0 sona erdi. İkinci yarıda İzmir ekibi skoru değiştirmek için elinden geleni yapsa da girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Müsabakayı Tokat Belediye Plevnespor 1-0 kazandı. Yeşil-beyazlılar, galibiyet hasretini 3 müsabakaya çıkardı. Bornova 1877 gelecek hafta evinde Ergene Velimeşe'yi konuk edecek