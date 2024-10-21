Horoz dağıldı

esine 3. Lig 4. Grup'ta 6 haftadır kazanamayan Denizlispor, sahasında Kahramanmaraş İstiklal'e farklı mağlup oldu: 0-4. 37'de Kemal topla ceza alanına sağdan girdi. Vurmak yerine pas vermeyi tercih edince, araya giren defans, topu kornere çeldi. İlk yarı golsüz sona erdi. 71'de Tolunay'ın ortasında, Kamil'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 73'de defansın arkasına atılan topla buluşan Alihan düzgün bir plase vuruşla ağları gördü: 0-2. 85'te Sadık'ın faul atışında, kaleci Ertuğrul elinden sektirdi, yan direkten dönen topu, Ertuğrul kontrol etti. 87'de Alihan'ın ceza alanı içinde pasını Muhammed'e aktardı. Alihan'ın yerden plase vuruşu farkı açtı: 0-3. 89'da bu kez Arda kale önüne kadar girdi, plase ile topu ağlara gönderip, maçın skorunu belirledi: 0-4.