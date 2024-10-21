Muğlaspor uzatmada yıkıldı

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a takıldı: 0-0. 10 kişi kalan rakibi karşısında girdiği pozisyonları değerlendiremeyen yeşil-beyazlıların galibiyet serisi de son buldu. Müsabakanın ilk yarısında iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Muğlaspor daha etkili olurken, rakip kaleciyi geçemediler. Nevşehir Belediyespor'da Yusufhan Çalık 78. dakikada rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 90+8'de Mehmet Nur Aslan, Muğlaspor'u yıkan golü kaydetti: 1-0.