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Uşakspor çok rahat

HABER MERKEZİ
Uşakspor çok rahat
NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta zirve yarışı veren Uşakspor, deplasmanda Türk Metal 1963'ü farklı mağlup etti: 0-3. Geçen hafta İnegöl Kafkas'a takılan kırmızı-siyahlılar, bu galibiyetle yoluna devam etti. Mücadeleye etkili başlayan Uşak temsilcisi, 35. dakikada Semih Akyıldız'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 54'te ev sahibi ekipte Semih İntepe, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 65'te Bertuğ Uz aradaki farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 0-2. 75'te Murat Tosun attığı golle Uşakspor'u iyice rahatlattı. Müsabaka 3-0 Uşakspor üstünlüğüyle sona erdi.
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