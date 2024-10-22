Aras Kargo ilk peşinde

VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında İzmir ekibi Aras Kargo, sahasında Kuzeyboru'yu konuk edecek. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 17.00'de başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, rakibini mağlup ederek Sultanlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, geride kalan üç haftada Eczacıbaşı ve Galatasaray'a 3-0, Vakıfbank'a ise 3-1 mağlup oldu. henüz galibiyetle tanışamayan İzmir ekibi, Kuzeyboru müsabakasını çıkış maçı olarak görüyor. Konuk ekip ise Aydın Büyükşehir Belediye'yi 3-0 yenerken, Vakıfbank'a 3-2 ve THY'ye 3-1 mağlup olmuştu.