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Aras Kargo ilk peşinde

HABER MERKEZİ
Aras Kargo ilk peşinde
VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında İzmir ekibi Aras Kargo, sahasında Kuzeyboru'yu konuk edecek. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 17.00'de başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, rakibini mağlup ederek Sultanlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, geride kalan üç haftada Eczacıbaşı ve Galatasaray'a 3-0, Vakıfbank'a ise 3-1 mağlup oldu. henüz galibiyetle tanışamayan İzmir ekibi, Kuzeyboru müsabakasını çıkış maçı olarak görüyor. Konuk ekip ise Aydın Büyükşehir Belediye'yi 3-0 yenerken, Vakıfbank'a 3-2 ve THY'ye 3-1 mağlup olmuştu.
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