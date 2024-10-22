Bodrum tatsız

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Sipay Bodrum FK evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçti. 11. dakikada gelişen Bodrum FK atağında ceza sahasına gelen topa ara direkte Celustka vurdu. Kaleye yönelen topu kaleci Grbic üst köşeden kornere çeldi. 14. dakikada Bodrum FK'nin kullandığı kornerde Ali Aytemur'un ceza sahasında yaşanan karamboldeki vuruşunda kaleci Grbic topu çizgi üzerinde kontrol etti. 20. dakikadaki Çaykur Rizespor atağında Varesanovic'in ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Sousa direk dibinde gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

OYUN FAULLERLE DURDU

İkinci yarının başında özellikle konuk ekip Rizespor çok fazla faul yaparak oyunu durdurdu. 54'te savunma arkasına sarkan Zeqiri topu kötü kontrol edince savunma yerleşti. Bu oyuncunun uzaktan şutu yandan auta çıktı. 56'da Dimitrov'un soldan yaptığı ortaya iyi yükselen Puşcaş'ın kafa vuruşu yandan auta gitti. 68'de Puşcaş'ın kale önüne çevirdiği topa kimse dokunamadı. 83. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında Ghezzal'ın çizgiye inip yaptığı ortada Ali Sowe boş durumda kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. Kalan dakikalarda başka önemli pozisyon olmadı ve maçı Rizespor tek golle kazandı.

TAŞDEMİR'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, son oynanan Kasımpaşa maçındaki kadroyu Ç.Rizespor maçında değiştirdi. Taşdemir, İstanbul temsilcisi karşısındaki kadrodan farklı olarak 2 değişiklik yaparken, Rize müsabakasında kart cezası bulunan Seferi'nin yerine Brazao'yu, sakatlığı bulunan Cenk'in yerine Üzeyir'i 11'e monte etti.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Bodrum FK taraftarı, Ç.Rizespor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Kritik karşılaşmada tribünlerdeki yerini alan 12. adam, maç boyunca tezahüratlar yaparak takımlarını destekledi. Yeşil-beyazlılar, takımı ateşlemek için marşlar ve besteler söyledi.