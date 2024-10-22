Kuşadasıspor yokları oynuyor

NESINE 3. Lig 1. Grup'ta son olarak Belediye Kütahyaspor'a 2-1 mağlup olan Kuşadasıspor, kötü gidişine bir türlü 'Dur' diyemiyor. 8 hafta sonunda grubunda son sırada bulunan siyah-beyazlılar, 3. Lig'deki takımlar içinde en başarısız takım konumunda. 64 takım ve 4 gruptan oluşan 3. Lig'de Aydın temsilcisi, oynadığı 7 maçtan da sahadan mağlubiyetle ayrılarak 3. Lig gruplarında puan alamayan tek takım durumunda bulunuyor. Kuşadasıspor iç sahada oynadığı stat konusunda da adeta göçebe oldu ve 2 maçı Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda, kalan 2 karşılaşmayı da Didim Atatürk Stadı'nda oynadı.