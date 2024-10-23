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Aydın BŞB nihayet

HABER MERKEZİ
Aydın BŞB nihayet
VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftası hafta içi mesaisinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u mağlup etti: 3-1. Bu sonuçla birlikte Aydın'ın Sultanları üç maçın ardından kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve son sıradan kurtuldu. Müsabakaya iyi başlayan mavi-beyazlılar, ilk seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette konuk ekip daha etkili oynadı. Sigorta Shop bu seti 25-22 alarak skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette oyunun hakimiyetini yeniden alan Aydın ekibi, 25-20 ile 2-1 öne geçti. Son sette de üstünlüğünü koruyan Aydın BŞB, seti 26-24 maçı da 3-1 kazandı.
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