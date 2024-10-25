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Haberler Spor Denizlispor’a OSB’den destek

Denizlispor’a OSB’den destek

Başkan Yıldırım ile OSB Başkanı Baltalı birbirlerine hediye takdim etti.

SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’a OSB’den destek
DENİZLİSPOR Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı'yı ziyaret etti. Ziyarette Baltalı, "Denizlispor kentimizin vazgeçilmez bir değeridir ve şehrimizin bir markasıdır. Spor sadece bir oyun değil, aynı zamanda toplumsal bir değerdir. Yönetim ve sporcularımızın her zaman yanındayız ve yeni sezonda başarılar dileriz" dedi. Başkan Yıldırım ise "Değerli Başkanımız Sayın Derya Baltalı ve Denizli OSB Yönetim Kurulu'na, sanayicilerimize Denizlispor Kulübümüze verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu
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