Manisa FK’ya Spor Lisesi’nden ziyaret

MANİSA Spor Lisesi Müdürü Samet Güleryüz ve Beden Eğitimi Öğretmenleri Alper Dirik, Abdulmuttalip Yıldırım ve Sedat Çavdar, Manisa Futbol Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yasemin Buket Aktan, Akademiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zerrin Ağar, Kulüp Müdürü Özgür Naç ve U16 Takımı Teknik Sorumlusu Anıl Borucu da yer aldı. Yapılacak işbirlikleri konularında görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Samet Güleryüz, Başkan Aktan'a çiçek takdim etti. Aktan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Manisa Spor Lisesi heyetine teşekkürlerini iletti.