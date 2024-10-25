Süper Lig’de başka Avrupa’da başka

GALATASARAY'DA, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 mağlup etmenin sevinci yaşanırken sarı-kırmızılıların Avrupa arenasında çok gol yemesi eleştiri konusu oldu. Aslan, Süper Lig'de 9 maçta 8 golü kalesinde görürken, Avrupa'da elemeler dahil 5 maçta 10 gol yemesi dikkat çekti. Cim Bom bu sezonki 5 Avrupa maçında da kalesini gole kapatamazken Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys maçlarında toplam 4 gol yiyerek elenmiş yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmişti. Bu ligde de PAOK'tan 1 gol yiyen sarı-kırmızılılar Rigas Skola deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamış maç 2-2 bitmişti. Elfsborg önünde de 3-0 üstünlük kurmasına rağmen sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılan G.Saray'da Muslera'nın yokluğu da önemli bir detay olarak gösteriliyor. Cezası sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta da görev alamayan Uruguaylı file bekçisinin yerine bu mücadelelerde Güney Güvenç kaleyi korurken savunmanın da Avrupa maçlarındaki hataları sosyal medyada tepki çekti.

'OSİMHEN İÇİN SATILIK ADA!'

BİR G.Saray taraftarının Elfsborg maçı sonrası Osimhen için açtığı pankart gündem oldu. Karton kağıt üzerine "Satılık ada" yazan bir sarı-kırmızılı taraftar, Ada'nın fiyatını ise 50 milyon Euro olarak belirledi. Victor Osimhen hayranı olan bu taraftarın hareketi, herkes tarafından büyük ilgi gördü.