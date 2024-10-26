Buruk’lu Aslan favori

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 11 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 7 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 12. derbisine çıkacak. 2022 yılının yaz aylarında takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 11 kez karşı karşıya geldi.

OKAN BURUK KORKUTTU

Okan Buruk'lu Galatasaray, siyahbeyazlılarla oynadığı 5 derbinin 3'ünü kazanırken, 2 kez de kaybetti. 51 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilere karşı ise 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 de beraberlik aldı. Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Öte yandan Okan Buruk'un sağlık sorunu nedeniyle acile kaldırıldığı öğrenildi. Apandisitinin patladığı belirtilen tecrübeli teknik adamın ameliyat edildiği ve son durumunun iyi olduğu belirtildi.