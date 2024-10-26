İzmir’de futbol bayramı

İzmir'de bugün futbol bayramı yaşanacak. Kentin 5 farklı stadında önemli karşılaşmalar oynanacak. Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 18 puanla zirveye ortak olan 2'nci sıradaki yenilgisiz Altınordu evinde orta sıralarda yer alan Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek. Metin Oktay Yerleşkesi Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.30'da başlayacak mücadeleyi Evren Aydoğan yönetecek. Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la golsüz berabere kalan Bucaspor 1928, sahasında Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Sinan Özcan görev yapacak. Sıralamada 17 puanla Play- Off hattında 4'üncü basamakta yer alan Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirtti.Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 6 galibiyet alarak 7 haftada namağlup olarak topladığı 19 puanla ezeli rakibi Bursaspor'un önünde liderlik koltuğuna kurulan Karşıyaka, 21 yıl sonra 7'de 7 yapmak için Tokat Belediye Plevnespor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak.

ÖZEL İZİN ALDI

Stattaki ışıklandırma sistemi arızası nedeniyle sezon başından bu yana gece maçı oynayamayan Kaf-Kaf'ta yönetim karşılaşmanın jeneratör desteğiyle saat 19.00'da oynanması ve daha fazla taraftar desteğiyle sahaya çıkmak için özel izin aldı. Aynı grupta Son 3 maçını kazanamayınca hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Bornova 1877, 15.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda Ergene Velimeşespor'u konuk edecek. 2. Grup'ta ise Tire 2021 FK ile Balıkesirspor, saat 19.00'da Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

ALİAĞA, BAŞKENT'TE SERİ BAŞLATMAK İSTİYOR

Nesine 3. Lig 3. Grup'un 8. haftasında 13 puanla 3. sırada bulunan Aliağa Futbol A.Ş. deplasmanda 10 puanla 8. sırada bulunan Çankaya FK ile karşılaşacak. Saat 19.00'da Osmanlı Stadı'nda başlayacak mücadeleyi hakem Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek. Sezona Fatih Çardak yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlarken, alınan beraberlikler sonrasında 2 hafta önce Çardak'la vedalaşan takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Mesut Toros getiren sarı-siyahlılar, geçen hafta Karabük İdman Yurdu'nu 4-0 yenerek 2 maç aradan sonra kazanmıştı. Teknik Direktör Toros yaptığı açıklamada, "Takım üzerinde yeni bir oyun felsefesi ve oyun sistemi oturtmaya çalışıyoruz, oyuncularımızın da kısa sürede bizlere olumlu geri bildirim vermesi çok önemliydi. Çankaya FK mücadelesinde de aynı inanç ve kararlılıkla sahaya çıkıp mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

MENEMEN ZİRVE AŞKINA SAHADA

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 22 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturan Menemen Futbol Kulübü, 9'uncu hafta maçında bugün deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bolluca Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Sercan Karaca düdük çalacak. Oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Menemen FK'nın Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, galibiyet serisini sürdüreceklerini belirterek, "Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Tüm planlarımızı kazanmak üzerine yaptık. İyi bir sonuçla evimize dönüp liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Rakibin eksiklerini çok iyi biliyoruz. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtırak namağlup serimizi devam ettirmeyi amaçlıyoruz" dedi.