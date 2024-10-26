Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında pazartesi günü Esenler Erokspor ile evinde karşılaşacak Manisa FK'da eksikler can sıkıyor. Stoper Philip Awuku kart cezası nedeniyle zorlu maçta yer almayacak. Sağ bek Yusuf Talum'un ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilirden, U18 Milli Takımı'nda sakatlanan orta saha oyuncusu Kerem Arık da Erokspor karşısında oynamayacak. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, deplasmanda alınan Iğdır FK yenilgisi sonrası, içeride oynanacak Esenler maçında zorunlu rotasyona gidecek.

ZORUNLU ROTASYON

Awuku'nun yokluğunda Ensar Akgün'ü stopere monte edecek Çavuş, Yusuf'un yokluğunda Oktay'ın yerine Birkan Yılmaz'ı sağ bekte deneyecek. Diallo'yu da yeniden kızağa çekecek teknik heyet Efe Taylan Altunkara'yı yeniden 11'e dahil edecek. Çavuş'un Wriedt'i da yedeğe çekip, Osuji'yi 11'e dahil edeceği öğrenildi.