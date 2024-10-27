Galatasaray’dan Osayi hamlesi

Galatasaray, devre arasında ezeli rakibi Fenerbahçe'den bir oyuncuyu daha takıma kazandırmayı hedefliyor. Geçen yaz transfer döneminde sarı-lacivertli ekipten Batshuayi'yi renklerine bağlayan Aslan, F.Bahçe'nin sağ beki Osayi-Samuel için bir kez daha devreye girdi. 30 Haziran'da Kanarya ile sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı savunmacının G.Saray'a transferi için, kiralık olarak forma giyen vatandaşı Osimhen kolları sıvadı. G.Saray'a verdiği skor katkısıyla dikkat çeken Osimhen, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Osayi Samuel'i iknaya çalışıyor.

BURUK DERBİDE SAHADA

Bu arada yarınki Beşiktaş derbisi öncesi apandisiti patlayan ve aniden ameliyata alınan teknik direktör Okan Buruk, hastaneden taburcu oldu. Buruk sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederken iç sahadaki Beşiktaş maçında takımının başında olduğunu açıkladı.