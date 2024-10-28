Bornova 1877 mutlu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 3 maç galibiyete hasret kalıp liderlikten inerken, Play-Off barajındaki yerini de riske atan Bornova 1877'de keyifler yerine geldi. Yeşil-beyazlılar, Sercan Yıldırım'ın ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Ercan Kılıç yönetimindeki ilk sınavda galibiyete uzanırken, çıkışa geçti. Doğanlar Stadı'nın zemini bakımda olduğu için İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ergene Velimeşespor'u 2-0 yenen yeşilbeyazlı ekip 14 puana ulaşarak yeniden yarışa ortak oldu. Oynadığı son üç karşılaşmada rakip ağlara sadece 1 gol bırakan İzmir temsilcisi teknik direktör Ercan Kılıç ile adeta kendine geldi.

HASRET SONA ERDİ

AĞLARI iki kez sarsan Bornova 1877 üç hafta sonra galibiyete uzanırken, haftayı mutlu kapattı. Yeşilbeyazlılar hafta içinde yarın Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ege derbisinde Fethiyespor'u ağırlayacak.