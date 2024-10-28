Denizlispor’a puan tesellisi

Nesine 3. Lig'e düştükten sonra üst üste 3 mağlubiyetle amatöre düşme hattına yaklaşan Denizlispor, Kırıkkale FK deplasmanında 1-1'lik beraberliği son anlarda kurtararak teselli buldu. Bu yıl tamamen gençlerden oluşan kadroyla mücadele etmek zorunda kalan yeşil-siyahlı ekip, Kırıkkale'de beraberliği 89'uncu dakikada Emre Burgaz'ın kaydettiği golle yakalayıp kritik 1 puanı hanesine yazdırmayı bildi. Denizlispor bu sonuçla grupta 7 puana ulaşıp düşme hattının 3 puan üzerinde kaldı. Yeşilsiyahlılar sezonun ilk ve tek galibiyetini birinci haftada evinde İzmir Çoruhlu karşısında almıştı.