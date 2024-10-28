Menemen FK mağlubiyetle tanıştı

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nün namağlup ünvanı İstanbul'da sona erdi. Arnavutköy Belediyespor'a konuk olan sarı-lacivertliler müsabakayı 1-0 kaybedip, ilk üzüntüsünü yaşadı. Müthiş serisi sona eren sarı-lacivertliler aldığı yenilgiye rağmen 22 puan ve averajla liderliği bırakmadı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, futbolda kayıpların yaşanacağını belirterek, "Elbette üzgünüz ama biz yolumuza devam edeceğiz. Bu maçtan alacağımız dersler olacak. Önümüzdeki karşılaşmayı kazanıp bu mağlubiyeti telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.