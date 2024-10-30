Denizlispor’a belediye engeli

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'a gelir sağlayacak bir proje daha Denizli Büyükşehir Belediyesi engeline takıldı. Daha önce yeşil-siyahlıların mutfak masrafını kesen, otobüsünü ve Atatürk Stadı'nın kiralama ödemesini yapmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi yine Horoz'un önüne taş koydu. CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yeşilsiyahlı yönetimin kulübe gelir sağlayacak projesini 1 aydır imza için beklettiği ifade edildi.

BAŞKAN YILDIRIM SİTEM ETTİ

DENİZLİSPOR Başkanı Yıldırım, kimseye muhtaç olmadan sezonu tamamlamak için projeler geliştirdiklerini, bunlardan birinin de kentteki bin elektrik direğine firmaların Denizlispor'a destek amaçlı reklam bayrakları asmak olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Şirketle gerekli görüşmeleri ve sözleşmeleri yaptıklarını ifade etti.

CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu

Yıldırım, "Ancak hem belediyeye hem de Denizlispor'a gelir getirecek proje bir aydır bekletiliyor. Reklam afişlerinin gelirleri ile sezon boyunca personel maaşı derdimiz kalmayacak. Sistem her şeyi ile bitti ama imza atmıyorlar. Maksat bize zorluk çıkarmak" diye sitem etti.