Taşdemir gitti Demirel geliyor

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Bodrum Futbol Kulübü'nde fatura teknik heyete çıktı. Yeşil-beyazlılarda dün toplanan yönetim, teknik direktör İsmet Taşdemir'le yolların ayrılmasına karar verdi. Bodrum FK'da dördüncü sezonuna giren Taşdemir'le de görüşen kurmaylar veda kararını resmileştirdi. Ve dün akşam kulüp açıklama yaparak ayrılık kararını doğruladı.

Önce 2. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan Taşdemir kulüp tarihine geçerken, geride kalan sezon da 1. Lig Play-Off finalinde mutlu sona ulaşarak Bodrum FK'yı tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkarmıştı. Kulüp yaptığı açıklamada, "Hocamıza ve ekibine özverili çalışmaları için yürekten teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FAVORİ VOLKAN DEMİREL

İsmet Taşdemir'le yolların ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı yönetimin yeni çalıştırıcısını da bulduğu öne sürüldü. Bodrum FK yönetiminin genç teknik direktör Volkan Demirel'le el sıkıştığı ifade edildi. Görüşmeleri doğrulayan Demirel, "Şu anda resmi bir durum yok" dedi. Teknik direktörlük kariyerine ilk olarak F.Bahçe'de yardımcı antrenör olarak başlayan Demirel, 2021-2022'de Karagümrük'te, 2022-23 ve 2023-24'te ise Hatay'da görev yapmıştı.

Şu an boşta olan Demirel'i adı yine Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor ile de anılıyor.

Bodrum FK, bu sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 10 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi ile 10 puanla 13. sırada konumlandı. Düşme potasıyla arasında sadece 1 puan kalan yeşilbeyazlılar, bir an önce seri galibiyetler alarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.