Arkas gurbette Ziraat’i devirdi

SMS Grup Efeler Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçını kaybederek şaşırtan Arkas Spor deplasmanda karşılaştığı Ziraat Bankkart'ı 3-0'lık net bir skorla yenerek zincir kırdı. Rakibine ilk sayıdan itibaren üstünlük kuran ve oyunun hakimiyetini eline alan İzmir temsilcisi TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada 23-25, 14-25 ve 21-25'lik setlerle sahadan üstün taraf olarak ayrılmayı başarırken, ilk galibiyetine imza atarak büyük bir sevinç yaşadı. Bu sezon CEV Challenge Kupası ve ligde oynadığı 5 mücadelede rakiplerine üstünlük kuramayan lacivertbeyazlılar, kötü gidişe Ankara temsilcisi karşısında 'Dur' demeyi başardı. Daha önce Altekma,Bursa Büyükşehir Belediye ve Cizre Belediyespor'a kaybeden Arkas Spor pazar günü İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada liderlik mücadelesi veren zorlu Başket ekibi Spor Toto'yu yakaladığı çıkışı sürdürmek amacıyla konuk edecek.