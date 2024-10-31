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Menemen FK yeni sayfa açacak

HABER MERKEZİ
Menemen FK yeni sayfa açacak
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 yenilerek bu sezon ilk kez sahadan puansız ayrılan Menemen Futbol Kulübü yeni sayfa açacak. 10'uncu hafta maçında sahasında Erbaaspor'la karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler yeniden seri yakalamak ve liderliğini perçinlemek için mücadele edecek. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde 9 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puan toplayan Menemen FK, sezonun en iyi başlangıçlarından birine imza attı. Burhanettin Basatemür, Arnavutköy yenilgisini geride bıraktıklarını ve geleceğe odaklandıklarını söyledi.
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