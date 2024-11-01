Aliağa Futbol toparlanamıyor

NESİNE 3. Lig ekiplerinden Aliağa Futbol, henüz yenilgi almasa da beraberliğe abone olmuştu. Fatih Çardak ile yollarını ayıran sarı-siyahlılar, takımı Mesut Toros'a emanet etti. Toros'un önderliğinde ilk maçında Pazarspor ile golsüz berabere kalan Aliağa, Karabük İdman Yurdu'nu ise 4-0 yenmiş ve kendine gelmişti. Ligde son oynanan maçında Çankaya ile de berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan Aliağa Futbol, önceki gün de Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekiplerinden Anadolu Üniversitesi'ne mağlup olarak elendi. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Aliağa'da moraller bozulurken, İzmir ekibi pazara günü sahasında Alanya FSK'yı yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.