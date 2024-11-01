En iyiler arasında Montella da var

ULUSLARARASI Futbol ve İstatistik Federasyonu tarafından yapılan çalışmaya göre dünyanın en başarılı milli takım teknik direktörleri listesi açıklandı. Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile İsviçre Milli Takımını çalıştıran Murat Yakın'ın da bulunduğu listede Fransız Didier Deschamps, Alman Julian Naggeslmann ve İber takımıyla Almanya topraklarında Avrupa Şampiyonluğu kazanan İspanyol Luis de la Fuente'nin varlığı da öne çıkıyor. Ancak şampiyon henüz belli değil. Favori ise açık ara Kolombiya milli takımının teknik direktörü Néstor Lorenzo. Kolombiya ile harikalar yaratan Arjantinli teknik adamın en büyük rakibinin vatandaşı ve ülkesinin milli takımını çalıştıran Lionel Scaloni.