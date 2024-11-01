Gaziantep FK - Göztepe maçı | CANLI ANLATIM

Son dakika Göztepe haberleri... Göztepe bu sezon iç saha performansı ile dikkat çekti. Averajla 6. sırada bulunan İzmir ekibi kendi evinde 13 puan topladı. Göztepe deplasmanda henüz galibiyet alamazken Gaziantep mücadelesiyle bu şanssızlığını kırmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca sakatlığı süren Kubilay Kanatsızkuş forma giyemeyecek. Gaziantep FK ve Göztepe ligde 7. kez karşı karşıya geliyor. İki takım da birbirleriyle oynadığı maçlarda 1'er galibiyet alırken 4 karşılaşma berabere sonuçlandı. Peki Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi konuk ediyor. Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı mücadelede Abdullah Bora Özkara ve Suat Güz yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

Gaziantep FK - Göztepe mücadelesi 1 Kasım Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:

GAZİANTEP FK: Dioudis, Arda Kızıldağ, Ertuğrul, Mustafa, Halil Dervişoğlu, Kozlowski, Lungoyi, Sorescu, Ndiaye, Viana, Maxim

HAKEM: Kadir Sağlam

STAT: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS Lis, Nazım, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Ahmed, Victor, Tijanic, Juan, Fofana

GAZİANTEP FK ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR

Ligde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 9 puanı bulunuyor.

Bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 14 gole engel olamadı. Gaziantep ekibi, Göztepe mücadelesiyle birlikte çıkış yakalamak istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren David Okereke ve Godfrey Bitok yarınki maçta takımını yalnız bırakacak.

Gaziantep FK'de Göztepe maçı öncesi savunmanın önemli oyuncuları Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit, sarı kart sınırında bulunuyor.

GÖZTEPE İÇ SAHADA FARKLI

Ligde 15 puan ve averajla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 4 galibiyetin hepsine iç sahada ulaştı. Kendi evinde 13 puan toplayan İzmir ekibi Göztepe'nin dış sahadaki 4 müsabakada ise 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puanı bulunuyor.