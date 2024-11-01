Harikasın Ayvalık

AYVALIKGÜCÜ Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde konuk olduğu Trendyol 1. Lig ekibi Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek tur atladı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede kırmızı-beyazlıların adını 4. Eleme Turu'na yazdırmasını sağlayan gollere Ali Habeşoğlu ve Yavuz Selim Taşer imza attı. İstanbul Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk devresi golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 90'ncı dakikasında Ali Habeşoğlu'nun golüyle öne geçen Ayvalıkgücü Belediyespor tura çok yaklaştı. Ancak beşinci uzatma dakikası oynanırken Pendikspor'dan Gökcan Kaya'nın golü skora 1-1 eşitliği getirdi ve maç uzatmalara gitti.

TUR YAVUZ'LA GELDİ

Karşılaşmanın ilk uzatma devresinin 105. dakikası oynanırken skoru 2-1 yapan Yavuz Selim Taşer, Balıkesir ekibini bir kez daha üstünlüğe taşıdı. Kalan bölümde başka gol olmayınca sahadan galibiyetle ayrılan Ayvalıkgücü Belediyespor, adını tur atlayan takımlar arasına yazdırmayı başardı.