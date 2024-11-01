Tire 2021 FK lige odaklandı

NESİNE 3. Lig ekiplerinden Tire 2021 FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda aldığı zaferle kendisine geldi. Ligde galibiyeti bulunmayan İzmir ekibi, kupada ise fırtına gibi esiyor. Bir önceki turda Beykoz'u 3-0 ile geçen sarı-kırmızılılar, İkinci Lig ekibi Belediye Derincespor'u da tek golle mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Ligde sekiz maç sonunda 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile son sıraya demir atan Tire FK, kupada moral depoladı. Tire FK Başkanı Hüma Yüksel, "Derince önünde iyi bir futbolla galip geldik. Çok mutluyuz. Şimdi kupadaki başarımızı lige yansıtma zamanı. Taraftarımızın içi rahat olsun" dedi. Tire FK, bu hafta sonu pazar günü kendisiyle aynı puana sahip olan Beykoz İshaklıspor'u mağlup etmek istiyor.