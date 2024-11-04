Aliağa tek tek

NESİNE 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol, evinde Alanya 1221 FSK ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada, iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-siyahlılar, 58'inci dakikada aradığı golü buldu. Bu dakikada Yusuf Erdem attığı şık golle Aliağa ekibini 1-0 öne geçirdi. Antalya ekibi 81'inci dakikada penaltıdan skoru eşitledi. Bu dakikada penaltıda topun başına geçen Ali Timurcioğlu skoru belirleyen golü kaydetti. Grupta son iki maçından beraberlikle ayrılan Aliağa, 15 puanla zirvenin 5 puan gerisine düştü. İzmir ekibine yeni teknik direktörü Mesut Toros da çare olmadı.