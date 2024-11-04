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Uşak yine kayıp

HABER MERKEZİ
Uşak yine kayıp
NESİNE 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Fatsa Belediyespor'a tek golle yenilerek zirveden inen Uşakspor, yine iç sahada Mazıdağı Fosfatspor'a ilk yarıyı önde tamamlamasına rağmen 2-1 mağlup oldu. Üst üste ikinci yenilgisini alan kırmızı- siyahlılar, zirve yarışında ağır yara aldı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda ev sahibi 45+1'inci dakikada Selçuk Alibaz'ın golüyle devreyi 1-0 önde bitirdi. Mazıdağı Fosfatspor, 59 ve 72'nci dakikalarda Emrah Şenol'un golleriyle yenik durumdan galibiyete uzandı. Konuk ekipte Melik Ahmet de 90+6'da ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Evinde üst üste 2 yenilgi alan Uşakspor grupta 16 puanda kaldı. Uşak temsilcisi, gelecek hafta Kelkit Hürriyet ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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