Uşak yine kayıp

NESİNE 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Fatsa Belediyespor'a tek golle yenilerek zirveden inen Uşakspor, yine iç sahada Mazıdağı Fosfatspor'a ilk yarıyı önde tamamlamasına rağmen 2-1 mağlup oldu. Üst üste ikinci yenilgisini alan kırmızı- siyahlılar, zirve yarışında ağır yara aldı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda ev sahibi 45+1'inci dakikada Selçuk Alibaz'ın golüyle devreyi 1-0 önde bitirdi. Mazıdağı Fosfatspor, 59 ve 72'nci dakikalarda Emrah Şenol'un golleriyle yenik durumdan galibiyete uzandı. Konuk ekipte Melik Ahmet de 90+6'da ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Evinde üst üste 2 yenilgi alan Uşakspor grupta 16 puanda kaldı. Uşak temsilcisi, gelecek hafta Kelkit Hürriyet ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.