Uşakspor’da Alkım gitti

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta hafta sonunda evinde Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor'a 2-1 mağlup olan Uşakspor'da maç sonunda yönetime istifasını sunan Teknik Direktör Efrahim Alkın'ın istifası yönetim tarafından kabul görmemişti. Ne var ki 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam aldığı kararda ısrarcı oldu ve yönetim ile karşılıklı olarak anlaşılarak yollar ayrıldı. Alkın ile Uşakspor geride kalan 9 haftanın sonunda ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 16 puan ve averaj ile 4.sırada yer alırken, başarılı teknik adam sosyal medya hesabından ayrılıkla ilgili açıklama yaptı.

KULÜP TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

Değerli Uşakspor taraftarı, kıymetli Aşigolar. Ligde kalmak parolasıyla çıktığımız yolda liderlik yaşadığımız ve şuan itibariyle Play-Off ve liderliğin en güçlü adaylarından olan Uşakspor dan takımın zarar görmemesi adına ayrılıyorum. Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte Uşakspor'a başarılar dilerim. Saygılarımla. Efrahim Alkın" dedi. Kulüpte yaptığı paylaşımla deneyimli hocaya teşekkür ederken, şu ifadeleri kullandı: "Takımımıza 9 maçta 16 puan kazandırarak 4'üncü sırada bulunmasında katkısı bulunan hocamız Efrahim Alkın ve antrenörlerimiz Abdi Aktaş, Soner Ballıpınar, Orkan Seyit İbret ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine özverili çalışmaları için yürekten teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonra ki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

SERVET SARUN