Aşigo’danGekas sürprizi

ÜÇÜNCÜ Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Uşakspor, teknik direktör arayışında sürpriz bir hamle yaptı. Kırmızı-siyahlılar, ligde alınan Mazıdağı Fosfat yenilgisinin ardından sezona başladıkları Efrahim Alkım ile yolları ayırmıştı. Bu sezon mutlak İkinci Lig'e çıkmayı hedefleyen kurmayların, Yunan teknik adam Theofanis Gekas ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

AKHİSARSPOR'DA DA ÇALIŞTI

Akhisarspor'un Süper Lig'de boy gösterdiği dönemde yıldızlarından olan, yeşil-siyahlı kulüpte bir dönem teknik direktörlük de yapan eski Yunan golcünün isminin Uşak ile anılması kentte sevinç yarattı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine 2021 yılında ülkesinde Panegialios'la başlayan Yunan çalıştırıcı, 2022'de Akhisar'ın başına geçmişti. Ülkemizde D.G.Birliği'nde de görev yapan Gekas son olarak Tilykratis ekibini çalıştırdı. Akhisar'da 16 maç takımın başında kalan 44 yaşındaki genç teknik adam 0.88'lik bir puan ortalaması tutturmuştu