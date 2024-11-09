Buca’da şok ayrılık

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10 maçta topladığı 20 puanla Play- Off hattında 5. sırada yer alan Bucaspor 1928'de şok bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Uğur Balcıoğlu istifa etti. Daha önce 2021 yılında 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşattığı takıma bu sezon başında geri dönen Balcıoğlu'nun istifa açıklamasında, sadece futbolcular, personel ve taraftarlara teşekkür etmesi dikkat çekti. Balcıoğlu, veda mesajında, "Bucaspor Kulübü ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bucaspor tarihinin en yüksek sezon başı puanı başlangıcı yaptığımız bu süreçte sezonun devamının da Bucaspor adına iyi geçmesini dilerim. Başta değerli futbolcularımız olmak üzere Bucaspor taraftarına ve personeline teşekkür ederim. Bucaspor oyuncu grubuna başarılar dilerim" dedi.

MENEMEN'DE HERKES GOLCÜ

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirvede yer alan Menemen FK'da herkes golcü. Geride kalan 10 haftada rakip ağları 19 kez sarsarak grubunun en skorer ekiplerinin başında gelen sarı-lacivertlilerde tam 11 futbolcu gol katkısı verdi. İzmir temsilcisinde kaptan Mazlum (4) ve Burak (3) başı çekerken, İsmail, Emirhan ve Hakkı ise 2'şer gol kaydetti. Seçim Can, Taner, Erhan, Eyüp, Onur ve Emir ise rakip ağları 1'er kez sarsma başarısı gösterdi. Hücumda birçok futbolcusundan verim alan sarı-lacivertliler, savunmadaki iyi performansıyla birlikte liderlik koltuğuna kuruldu.

BORNOVA'NIN KONUĞU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Muşspor'la 1-1 berabere kalan Play-Off hattındaki Bornova 1877 bugün iç sahada Anadolu Üniversitesi ile kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Doğukan Yıldırım yönetecek. Kendi sahasında oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Bornova temsilcisi kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Ligde yeşil-siyahlı ekip 15 puanla 4'üncü sırada, Eskişehir temsilcisi ise 9 puanla 11'inci basamakta yer alıyor.