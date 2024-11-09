Galatasaray destanı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 yenerek namağlup unvanını korudu. Sarı-kırmızılı temsilcimize galibiyeti getiren goller Osimhen (2) ve Yunus'tan geldi. Bu sonuçla Galatasaray Avrupa Ligi'ndeki 3. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan Aslan 10 puan ve averajla 3. sırada yer aldı.

OSİMHEN-YUNUS DAMGASI

Mücadelenin 31 ve 39. dakikalarında ağları sarsan 25 yaşındaki Victor Osimhen ile ilk golü atan Yunus Akgün maça damga vurdu. Yükselen performansını sürdüren Osimhen ikisi Süper Lig, ikisi de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı son 4 resmi maçın 3'ünde ağları havalandırdı. Yunus Akgün ise UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta da gol atarak gol krallığında zirvedeki yerini korudu.

BURUK'TAN BİR REKOR DAHA

Teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Başakşehir ve Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi'nde 16. maçına çıkan Buruk 9. galibiyetini aldı. Tecrübeli teknik adam 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu. Son yenilgisini Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, Tottenham galibiyetinin ardından yenilmezlik serisini de 12 maça çıkardı.Galatasaray Avrupa Ligi'nde yaptığı son 18 müsabakanın 16'sında rakiplerine boyun eğmedi. Aslan, İngiliz takımlarına karşı ise 5. zaferini elde etti.

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen attığı 2 golle maçın yıldızı olurken, karşılaşma boyunca orta sahada çok etkin olan 37 yaşındaki Dries Mertens de büyük övgü aldı.

ICARDİ SEZONU KAPATTI

Galatasaray'a Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Tottenham maçının 85'inci dakikasında sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Icardi'nin büyük ihtimalle 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapattığı ifade edildi.

İNGİLİZ BASINI ÖVGÜ YAĞDIRDI

THE GUARDIAN: Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı.

BBC: Skor ev sahibi ekibin hakimiyetinde geçen karşılaşmayı pek yansıtmıyordu.

THE SUN: Tottenham, Avrupa'daki en zor sınavını geçemedi.

MIRROR: Tottenham, İstanbul'da unutması gereken bir maç yaşadı.

DAILY MAIL: Osimhen attığı 2 golle Tottenham'ı İstanbul'da hezimete uğrattı.

TELEGRAPH: Tottenham savunması, Galatasaray tarafından küçük düşürüldü. Bir palyaço gösterisinin tüm kaosuna sahipti ve ne yazık ki şaklabanlıkların çoğunu Tottenham yaptı.