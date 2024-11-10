3. Lig’de kritik viraj

Nesine 3. Lig'de Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. 1. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka, sahasında Muşspor'u konuk edecek. Kuşadasıspor evinde Plevnespor ile karşılaşacak. 2. Grup'ta Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı'nda Türk Metal 1963 Spor ile karşı karşıya gelecek. Tire 2021 FK, evinde Nevşehir Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Uşakspor, Kelkit Hürriyetspor'un konuğu olacak. Balıkesirspor deplasmanda Eti Mazıdağı Fosfatspor ile rakip olacak. 3. Grup'ta Aliağa Futbol, Çorluspor 1947'nin misafiri olacak. Ayvalıkgücü, deplasmanda Karabük İdmanyurdu ile mücadele edecek. Efeler 09 SFK, Yozgat Belediyesi Bozokspor'un konuğu olacak. 4. Grup'ta Denizlispor, deplasmanda lider Sebat Gençlikspor önünde çıkış arayacak. İzmir Çoruhlu FK, Ağrı 1970 Spor'la deplasmanda karşılaşacak. 7 Eylül Turgutlu 1984 ise dış sahada Edirnespor ile oynayacak. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.