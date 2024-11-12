Menemen FK zirveyi bırakmadı

NESINE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde zirveyi bırakmayan Menemen Futbol Kulübü deplasmanda Ankara Demirspor engelini de 86'ncı dakikada Onat Kutay'ın tek golüyle geçti. Grupta 11 maç sonunda 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 28 puana ulaşarak aynı puandaki Aksarayspor'la kıyasıya bir yarışa giren Menemen'de Burhanettin Basatemür, kötü oldukları günlerde de kazanmanın önemli olduğunu belirtti.

BUNDAN SONRA DAHA ZOR

Basatemür, "Ankara Demirspor ilk 8 haftayı namağlup geçirmişti. Çok zor bir deplasmandı. İlk yarı iyiydik, pozisyonlara girdik, ikinci yarı biraz daha tempoyu artırmak istiyorduk. Ancak ikinci yarı rakip daha iyi oynadı. Buldukları pozisyonlar vardı ama kalecimiz çok iyiydi. Biz attık onlar atamadı. Ancak her maç böyle oynayıp kazanamayız. Her maç üst seviyede oynayamayız. Kötü oynadığımız günlerde kazanmak önemli. Lider takımız, bundan sonra çok daha zorlu maçlarımız olacak" dedi.