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Tire FK evinde galibiyeti unuttu

NADİR UYSAL
Tire FK evinde galibiyeti unuttu
NESINE 3. Lig 2. Grup'ta 10. hafta geçildiğinde topladığı 7 puanla 13. sırada bulunan Tire 2021 FK, bu sezon evinde henüz 3 puanla tanışamadı. İlk 3 puanı 9. haftada Beykoz İshaklıspor önünde deplasmanda alan sarı-kırmızılılar, büyük umutlarla çıktığı Nevşehir Belediyespor karşılaşmasından da boynu bükük ayrıldı. Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak rakibinin puan cetvelinde üstüne çıkma avantajını kaçıran Tire FK'lı futbolcuları karşılaşma sonunda tribüne çağıran taraftarlar, alkışlarla uğurladı.
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