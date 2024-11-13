Bodrum’da Gökdeniz sessiz kaldı

TRENDYOL Süper Lig'de ateş hattına gerileyen Bodrum FK'da Gökdeniz Bayrakdar sessiz kaldı. Son 2 sezondur yeşil-beyazlı formayı terleten Gökdeniz, Bodrum formasıyla 69 maça çıkarken toplam 18 gol atma başarısı göstermişti. Bu sezon geçirdiği apandisit ameliyatı ve beklediği forma şansını bir türlü bulamadığı için ritim kaçıran Gökdeniz, Bodrum FK formasıyla henüz skor üretemedi. Teknik direktör Volkan Demirel'in dümene geçmesiyle yeniden forma şansı bulmaya başlayan Gökdeniz'in çıkışa geçerek takımına önemli katkılar sunması bekleniyor.

DEMİREL'DEN ÖZEL İLGİ

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Gökdeniz Bayrakdar ile özel ilgilendiği ve form yakalaması için çaba sarf ettiği ifade edildi. Ön bölgede Seferi, Puşcaş, Celal Dumanlı ve Gökdeniz Bayrakdar arasında sıkı bir forma yarışı yaşandığı kaydedilirken, antrenmanlarda kıyasıya bir mücadelenin olduğu belirtildi. Gökdeniz, Bodrum'daki ilk senesinde Antalyaspor'dan kiralık olarak takıma katılmış ve gösterdiği performans ile Bodrum FK'nın değişilmezleri arasına girmişti. Dönemin teknik direktörü İsmet Taşdemir'in yoğun çabalarıyla Gökdeniz'in bonservisi Antalyaspor'dan alınmıştı.