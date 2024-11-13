Milliler Galler’e bileniyor

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 5'inci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın tamamı basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenmana seyahat programı dolayısıyla; Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır ve Deniz Gül katılmadı. Bu oyuncuların yerine Ümit Milli Takım'dan; Emre Bilgin, Cihan Çanak, Mustafa Hekimoğlu ve Yunus Emre Konak dahil edildi.

FERDİ DE KADRODAN ÇIKARILDI

Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nda değişiklikler sürüyor. Ay-Yıldızlılarda Çağlar Söyüncü'nün ardından Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu da sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken yerlerine Eren Dinkci ve Yasin Özcan dahil edildi. Ay-yıldızlı ekibin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.