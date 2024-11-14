Dibe çöktüler

Profesyonel liglerde mücadele eden Ege takımlarından zirveye oynayanlar kadar küme düşme hattından kurtulma mücadelesi verenlerin sayısının fazla olması dikkat çekiyor. Tam 7 Ege takımı ligde kalma barajının altında yer alırken basamağın hemen üzerinde yer alan takımlar da bulunuyor. Liglerde devre arası yaklaşırken, yönetimler kötü gidişatı durdurmak için çare arıyor. Süper Lig'de son haftalardaki kötü gidişatını bir türlü sonlandıramayan Bodrum FK, haftayı 16. sırada yani küme düşme hattında tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran ve göreve Volkan Demirel'i getiren yeşil-beyazlılar kalan süreçte yükselişe geçerek bu sene çıktığı lige tutunma planı yapıyor.

EN DİPTE İKİ EGELİ BULUNUYOR

2. Lig Beyaz Grup'ta da Altay ve Afyonspor benzer bir süreçten geçiyor. İzmir'in köklü ekiplerinden Altay bu sezon oynadığı 11 maçta 5 puan toplarken, Afyonspor sadece 1 puan alabildi. İki Ege kulübü ligde son iki sırada yer aldı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta ise zor günler geçiren Nazillispor 6 puanla topladı ve barajın hemen üzerinde yer alarak korkulu rüya görmeye başladı. 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor da 10 maçta elde ettiği 3 puan ile yine basamağın son sırasında bulunuyor. 3. Lig 2. Grup'ta ise Tire 2021 FK, 7 puanla hattın hemen üstünde kendisine yer edindi.

TURGUTLU'NUN GALİBİYETİ YOK

3. Lig 3. Grup'ta da Efeler 09 son üç basamak içine sıkışmış durumda. 14. sıradaki Ege ekibinin 10 puanı bulunuyor. 3. Lig 4. Grup'ta da bölgeden 2 takım yer alıyor. Son haftalarda yediği gollerle çok konuşulan Denizlispor, 10 haftalık süreçten sadece 1 galibiyet ve 7 puan çıkartarak 14. sıraya gelirken bu grubun son sırasında 2 puanlı 7Eylül Turgutlu yer alıyor. Turgutlu ekibinin ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.