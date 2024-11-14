Kartal’ın VAR ısrarı

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Hasan Arat ile Türk futbolunun genel sorunlarını konuştuklarını belirten Hacıosmanoğlu, "Kulüplerden yabancı VAR hakemi konusunda istek var. Sayın başkanımız da yine bugün aynı konuyu dile getirdi. Biz hala kendi çocuklarımıza inanıyoruz ama bizim onlara yapmış olduğumuz bu kadar desteğe rağmen hala istediğimiz performansı alamıyorsak elimizde alternatiflerimiz var" dedi.

Başkan Arat ise VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarlarının sürdüğünü belirtirken, Hacıosmanoğlu'na süregelen sıkıntıları, hataları, camianın serzenişlerini ilettiğini kaydetti.

"HAKEM BAHANESİNE BAŞVURMAYIZ"

TÜRK futbolunda iyi şeyler olacağına inandığını belirten Arat, "Biz Beşiktaş olarak kötü oynadığımız bir maçta hakem bahanesine başvurmayız. Ancak hakem hatası nedeniyle kırılmalar yaşanmışsa da bunu en medeni şekilde söylemekten geri durmayız. Bugün bu anlayışı bize gösterdikleri için başkana ve heyetine huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BESİKTAS'TA VAN BRONCKHORST KALIYOR

BEŞİKTAŞ Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu ile gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'a inandıklarını ve kendisiyle yola devam edeceklerini belirtti.