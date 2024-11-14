Milliler seriyi devam ettirecek

ULUSLAR B Ligi 4. Grup'ta cumartesi günü Galler'i Kayseri'de konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, galibiyet serisini korumanın hesaplarını yapıyor. Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendiğimiz Hollanda maçının ardından çıktığı müsabakalarda rakiplerine geçit vermeyen ay-yıldızlılar, galibiyet serisini Galler önünde de sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Şampiyona sonrasında Eylül ayında Uluslar Ligi macerası başlayan kırmızı-beyazlılar, ilk maçında deplasmanda Galler ile uzun süre 10 kişi mücadele ettiği maçta golsüz berabere kalmıştı. Ardından İzlanda'yı içeride 3-1 ve deplasmanda 4-2 mağlup eden milliler, Karadağ'ı da ülkemizde 1-0 yenmişti. Son üç maçını kazanarak grup liderliğini alan Türkiye, bir üst lige çıkmanın hesaplarını da yapıyor.

KAYSERİ'DE TARAFTARA KOLAYLIK SAĞLANACAK

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, millilerin Galler ile oynayacağı maçta yaklaşık 33 bin taraftar için raylı sistem hattında ücretsiz ulaşım desteği sunacaklarını belirtti. Passolig kartı olan taraftara 18.00-22.30 saatleri arasında hizmet verecek raylı sistem araçları ile ücretsiz ve kolay ulaşım imkanı sağlanacak.